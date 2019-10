Federer pierde ante Zverev en Masters 1000 de Shangai

Roger Federer, tercer jugador mundial, fue eliminado este viernes en cuartos del Masters 1000 de Shanghái al caer frente al alemán Alexander Zverev (6º) por 6-3, 6-7 (7/9) y 6-3.

Federer, que jugaba en China su primer torneo tras el US Open, salvó cinco bolas de partido. Mostró una actitud muy distinta a la habitual. Incluso recibió un punto de penalización por tirar una bola al público en el tercer set, un incidente que le costó digerir y que le llevó a discutir con el árbitro en un cambio de pista.

"Ya puedes escribir algo en Twitter ¿verdad? Siguiente pregunta", respondió en sala de prensa Federer a un periodista que le preguntó por el árbitro.

Zverev se apoyó en su buen servicio (17 aces) y en su concentración ante un Federer que alternó lo mejor y lo peor.

En el primer set hizo el break para situarse 4-2 y mantener la ventaja. En el segundo Federer fue capaz de salvar cinco bolas de partido con un tenis extraordinario y se apuntó el empate.

Lejos de frustrarse, Zverev se recuperó en la manga decisiva, situándose 3-0. En ese momento fue cuando Federer lanzó una bola al techo pero se fue a la grada, costándole un punto.

De nuevo contra la pared y enfadado, el suizo no fue capaz de dar la vuelta a la situación.

"Los jóvenes están tocando la puerta a lo grande, es excitante, genial", señaló Federer, más tranquilo.

Mira el momento que el suizo se enfrentó con el juez de silla:

"Point deducted, Mr Federer"



Not often you see this...#RolexSHMasters pic.twitter.com/cnsdwBQBMu

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019