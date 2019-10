Juan Manuel Correa, piloto ecuatoriano-estadounidense, reapareció en sus redes sociales, para dar a conocer su estado de salud, luego de sufrir un accidente en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 2, en el que cobró la vida de su colega el francés Anthoine Hubert.

Correa compartió un video en Instagram, donde inició hablando sobre Hubert: "condolencias a la familia Hubert. El accidente ha sido un shock. Nunca pensé que algo así pudiera pasar, especialmente no a ti, hasta que pasa. Así que estoy agradecido de estar aquí, aunque todavía tengo un largo camino para mi recuperación".

"Todavía no es seguro si me recuperaré completamente, pero estoy muy agradecido de estar vivo. Estoy muy agradecido con la gente que han estado conmigo en estas semanas. También por la familia que tengo y el apoyo que me han dado. Sin ellos, no lo habría logrado", agregó el piloto.

Sobre el suceso, Correa reconoce un giro: "ha cambiado mi vida, la manera en que veo las cosas, la manera en que pienso sobre la vida y todo en general".

Sobre su recuperación, Correa señaló: "no hay nada más que hacer. Podría estar aquí sintiendo pena por mí mismo y estar deprimido o simplemente puedo seguir adelante y hacer lo mejor que pueda para la recuperación".