La definición de Kobe Bryant sobre la final entre Argentina y España

Kobe Bryant siguió bien de cerca las semifinales del Mundial de Básquet que se desarrolla en China y se lo vio sentado junto a Emanuel Ginóbili.

Precisamente, el norteamericano utilizó una foto en la que se lo ve riendo junto a Manu para dar su parecer sobre la final que disputarán el domingo que viene Argentina y España.

"Viendo las semifinales del Mundial con buena gente al lado. El domingo, España contra Argentina, va a ser un juego épico", escribió Kobe, quien es embajador del Mundial de China.

Great basketball with great people at the @FIBAWC. Sunday’s SpainvsArgentina game is going to be epic. #WorldGotGame #FIBAWC @manuginobili pic.twitter.com/MgudAVVhxi

— Kobe Bryant (@kobebryant) September 13, 2019