Carli Lloyd, leyenda de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, tendría propuestas de varios equipos de la NFL para ser la primera mujer en jugar un partido de pretemporada en la historia.

Según información de Fox Sports, su entrenador, James Galanis, afirmó que algunos equipos de fútbol americano se habrían comunicado con ella, luego de los videos de ella pateando un gol de campo de 55 yardas .

"El que llamó hoy, no quiero decir quién es, estaba dispuesto a ponerla en la lista para su próximo juego. Estaban dispuestos a ponerla en la lista ", mencionó Galanis. La futbolista y su entrenaor estarían pensando seriamente al respecto.

