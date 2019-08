Quiñónez: "He pasado muchas cosas, cosas fuertes... se los dedico a todos"

Dominó en las semifinales y este viernes no fue la excepción en la final de los 200 metros planos… Álex Quiñónez se coronó campeón en la distancia y con ello entregó la octava medalla de oro al país en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

Con un crono de 20.27 segundos Álex sacó ventaja a sus rivales y antes de llegar a la meta, sus compañeros de la delegación, que se encontraban a un costado de la tribuna ya cantaban la medalla. Jereem Richards de Trinidad y Tobago (20.38) y el dominicano Yancarlos Martínez (20.44), se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente. El panameño Alonso Edward, uno de los que se postulaba como favoritos, se ubicó cuarto.

Para Álex esta medalla tiene una anécdota especial, es que su llegada coincide con el nacimiento de su hija, por lo que la considera una parte muy importante de su vida. “Estoy bendecido, esta medalla vino con sabor a mi hija que recién nació y estoy feliz por eso…”, dijo el campeón panamericano.

“Es mi primer logro panamericano después de Londres 2012, es una parte muy importante estoy muy feliz dando lo mejor cada día de mi… Estábamos preparandonos para esto, por eso no competí en los 100 metros, porque queríamos conseguir la medalla en los 200”, afirmó el esmeraldeño próximo a cumplir 30 años.

“Esto para mí es un logro que se lo dedico a todas las personas que han estado conmigo, a mi entrenador, mi familia, mi hija, mi señora que son lo más importante para mí y prometo dar lo mejor de mi cada día”, continuó.

Álex no podía ocultar su emoción, sobre todo porque después de ubicarse séptimo en la distancia en los Juegos Olímpicos Londres 2012 no tuvo buenos resultados, no pudo correr los 200 metros en Toronto 2015, y no pudo poner la marca para los JJ.OO. Río 2016.

“He pasado muchas cosas, cosas fuertes y así es esto hay que seguir trabajando cada día y dar lo mejor cada día… se los dedico a todos…”, recuerda. Por eso cuando subió a lo más alto del podio para recibir la dorada de manos del presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano Augusto Morán, gritó con todas sus fuerzas, en señal de emoción, orgullo y victoria…

La competencia fue dura para Álex, a pesar de que después de sus tiempos que ha puesto este año en la Liga Diamante, él era el gran favorito. Contó que los primeros 50 metros estuvieron llenos de tensión y nerviosismo, mientras que los últimos fueron los mejores porque marcó su dominio.

A pesar de la buena racha Álex no quiere precipitarse, sino ir paso a paso… Aunque ya cuenta con la marca mínima para los Juegos Olímpicos, prefiere pensar en Tokio 2020 a partir del próximo año, ahora está enfocado en la final de la Liga Diamante, donde este año se ha subido a cuatro podios y puso su mejor tiempo de la distancia con 19.87 en Lausana el 5 de julio pasado.

En lo que respecta al Ciclo Olímpico Álex cumple una participación impecable con tres medallas de oro, una en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2018; otra en los Suramericanos Cochabamba 2018 y la más reciente en Lima 2019.

