Bjorg Lambrecht, ciclista de 22 años, falleció tras sufrir una caída en la tercera etapa de la Vuelta a Polonia. El deportista cayó por la lluvia y su cabeza se golpeó con una alcantarilla.

"Llegó al hospital en estado crítico y, desafortunadamente, durante la operación falleció", dijo Michaal Sieron, portavoz del hospital Rybnik. Lambrecht, pertenecía al equipo Lotto Soudal y era considerado como una de las promesas del ciclismo.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019