Harley Race, miembro del Salón de la Fama de la WWE, falleció el día de ayer tras complicaciones que tenía por el cáncer de pulmón que padecía desde hace varios meses, así lo confirmó la empresa de lucha libre.

Entre sus máximso logros, el estadounidense fue el primer campeón de 'King of the ring' de la WWE. Además, fue ocho veces campeón de peso pesado de la National Wrestling Alliance.

Today We Lost Not Only A Great Personal Friend, But In My Estimation The One And Only REAL World Champion. Without Harley Race, There Was No Ric Flair. I Tried My Hardest Every Day To Live Up To His Standard In The Ring. pic.twitter.com/vUnQFuM0CT

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) August 1, 2019