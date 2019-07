'Chito' Vera: "Yo no quería pelear"

Luego de su cuarta victoria consecutiva en la UFC, Marlon 'Chito' Vera, peleador ecuatoriano de la división de peso Gallo, habló para el canal oficial de la entidad deportiva, sobre su triunfo, revelando que no quería pelear este sábado, debido al cambio de rival de último momentom, y obligando a un cambio de estrategia.

"No sabía cual era su estilo, fue difícil, además hubo un total de tres posibles rivales (finalmente fu Nohelin Hernández), esto me llevo a estar mentalmente cansado, aunque me sentía bien físicamente, cuando la pelea estuvo cerca, sentía una sombra, porque no se definía a mi contrario", empezó hablando el chonero de 26 años, recordando la previa del combate en tierras estadounidenses.

Profundizando, Vera fue tajante: "yo no quería pelear, lo digo ahora ya que pasó el combate, porque le dije a mi equipo que yo ya no quería pelear, tuve que hablar con mi esposa y mi padre sobre este tema, fueron ellos quienes me ayudaron mucho para salir y continuar".

"Hubo un momento que dije 'ya fue todo, que se jodan', pero ellos me ayudaron para solucionar el estrés", detalló el ganador de 13 victorias dentro del octágono.