McGregor estaría cerca de volver a la UFC

Conor McGregor está preparando su regreso a la UFC, tras su derrota ante Khabib Nurmagomedov. Su entrenador, John Kavanagh, habló sobre los posibles rivales.

"Siempre me ha gustado la trilogía de Díaz, he dicho eso desde el principio. Tengo muchas ganas de ver cómo Nate se ve en su pelea contra Anthony Pettis. Eso sería igual de fanático, muy emocionante. Cualquiera en UFC con el que estaría luchando Conor McGregor sería un buen oponente, tienen diferentes desafíos. Si me pusieras una pistola, sería la trilogía de Díaz", dijo en Kavanagh en una entrevista para Ariel Helwani.

McGregor pisó por última vez el octágono el 6 de octubre del 2018, cuando perdió por rendición ante el ruso Nurmagomedov en el UFC 229.