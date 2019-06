Nurmagomedov: "¿Revancha con McGregor?" Si me rogó que no le matara"

El campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov estuvo en Londres para promocionar su pelea con Dustin Poirier, que tendrá lugar en Abu Dhabi el 7 de septiembre.Durante el acto de presentación tuvo tiempo para hablar de una posible revancha con Conor McGregor, al que venció en el cuarto asalto de la pelea dentro del evento UFC 229.

"En los últimos tres años solo tiene una victoria en el boxeo amateur.¿Cómo se va a merecer una revancha?", dijo Khabib, al tiempo que desveló lo que McGregor le dijo cuando lo tenía estrangulado contra uno los costados de la jaula: "Me rogó: 'Por favor, no me mates'. ¿Y ahora estamos hablando de una revancha?".