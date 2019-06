Vettel llega primero, pero gana Hamilton gracias a una sanción

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Canadá tras una penalización de 5 segundos impuesta al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que cruzó primero la línea de meta.

Vettel, cuatro veces campeón del mundo y quien comenzó en la pole, fue degradado a segundo lugar por delante de su compañero de equipo en Ferrari Charles Leclerc, por una reentrada insegura en la pista que casi envió a Hamilton a estrellarse contra un muro.

"No, no, no, no así, lo lamentaba en la radio al final de la carrera. Tienes que estar ciego para pensar que puedes salir al césped y controlar a dónde vas (. ..) ¡Es injusto!", dijo Vettel.

Posteriormente, el alemán no se sometió a la entrevista tradicional posterior a la carrera. Movió el letrero que marca la ubicación del auto ganador en el auto de Hamilton al lugar donde debería haber estado el suyo y puso el letrero "2" frente al británico.

"Por supuesto, no es así como quería ganar", reaccionó el piloto británico de Mercedes, empujé hasta el final para intentar superarlo, es una pena, pero es la carrera". Todavía Hamilton invitó a su rival a unirse a él en el escalón más alto del podio.

El cinco veces campeón mundial defensor y actual líder de la temporada llegó a la meta segundo detrás de Vettel, pero fue declarado ganador debido a la infracción del alemán. Fue la séptima victoria -récord- de Hamilton en Canadá y la 78ª de su historial.

Vettel terminó clasificado segundo por delante de su compañero de equipo de Ferrari, Leclerc, mientras que Valtteri Bottas, fue cuarto en el segundo Mercedes, y Max Verstappen, de Red Bull, y el australiano Daniel Ricciardo de Renault.

En una extraña secuencia del incidentes después de la carrera, Vettel al principio se negó a asistir a las entrevistas posteriores a la carrera y se fue a la casa rodante de Ferrari antes de que, después de la persuasión del equipo italiano, regresara para las ceremonias del podio. Bottas fue señalado con la mejor vuelta en la carrera.

Mira el video de cuando cambia los letreros de posición y la maniobra por la que fue sancionado:

¡VETTEL CAMBIÓ LOS NÚMEROS!#F1xFOX #F1enFOXPremium | El alemán se mostró furioso por la sanción y puso el el N° 1 donde debería haber estado en su auto. pic.twitter.com/Khzh8KWzbx — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 9, 2019