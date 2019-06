Carapaz: "Mi familia en Italia ha sido un empujón extra"

El ciclista Richard Carapaz dio una rueda de prensa en la sede de Telefónica en su llegada a España y habló de la importancia de su familia en el triunfo.

"Es una emoción muy grande para mí, tener a mi familia en Italia ha sido el empujón extra que me faltaba. El día que pude ver a Sofía, Santiago y a mi esposa creo que es el plus que le da uno de rematar lo que había empezado y creo que ese fue el punto que me llevó y salió una etapa extraordinaria", dijo Carapaz.

"Yo porté la camiseta, el nombre se inscribe en la copa, pero que sepan que es de todos mis compañeros, de todo el staff que viene por detrás que han colaborado con esto", agregó.

Además, el ecuatoriano explicó cómo se fue dando su triunfo en el Giro de Italia 2019 y si irá por el Tour de Francia.