Etapa 20 del Giro de Itala, sigue a Carapaz

Sigue la Etapa 20 y penúltima de la carrera de ciclismo de ruta que se disputará este sábado primero de junio entre Feltre y Croce D´Aune.

La competencia volverá en la montaña y tendrá un total de 194 kilómetros. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz saldrá para mantener en su poder la 'maglia rosa'.

Para ver en vivo el recorrido da click sobre este enlace.

They are descending now. The descent is - wait for it - 41 km long. The next climb, the Croce d'Aune, starts at Ponte Oltra, km 172, i.e., with 22km to go. #Giro pic.twitter.com/IoVnRVaKLu

— Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2019