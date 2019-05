Rafael Nadal pasa a tercera ronda del Roland Garros

El español Rafael Nadal volvió a tener un partido cómodo en su segunda ronda de este año en Roland Garros, en la que venció este miércoles al alemán Yannick Maden (114º), en tres sets, por 6-1, 6-2 y 6-4.

Nadal, número 2 mundial y en busca de un duodécimo título en la tierra batida parisina, tendrá como adversario en la tercera ronda al belga David Goffin (29º), que derrotó 6-2, 6-4 y 6-3 al serbio Miomir Kecmanovic (85º).

Este miércoles, la historia se repitió casi para el español respecto a la primera ronda, en la que también tuvo una victoria cómoda ante un jugador alemán (Yannick Hanfmann) procedente de las rondas previas de clasificación, igual que su adversario de esta ocasión.

En el encuentro de su debut, Nadal perdió seis juegos e invirtió 1 hora y 58 minutos en la pista. Esta vez concedió a su rival siete y pasó once minutos más en el partido, pero igualmente sin sufrir un gran desgaste físico.

El encuentro no tuvo apenas historia y desde el principio el jugador mallorquín se mostró muy superior.

El tercer set fue en el que Maden plantó más batalla, hasta el 4-4, cuando Nadal puso la directa hacia la victoria final, que se apuntó con un 6-4 finalmente.

"Cometí algunos errores. Ganando ya 6-1 y 6-2 es algo que puede ocurrir. Hoy podía ocurrir, en lo que viene (el resto del torneo) no puede ocurrir. Hoy no pasaba mucho. Cuando él me hizo break, le hice break rápidamente. Esto forma parte de jugar un partido a cinco sets", explicó.

"Cuando uno va ganando de manera cómoda cuesta mantener la concentración. Él ha jugado bien, ha jugado más agresivo (en el tercer set). Cometí errores, pero los resolví rápido. Así que no es para estar enfadado", afirmó.

Nadal considera que tiene margen de mejora de cara a los próximos partidos.

"Siempre hay cosas por mejorar. Pero por ahora ha sido suficiente para estar en tercera ronda. Dos buenos partidos, los dos ganados en tres sets", subrayó.

Nadal, reciente campeón en Roma, continúa con buenas sensaciones y dejando atrás sus problemas del inicio de la temporada de tierra batida, donde se habían disparado las alarmas al encadenar derrotas en las semifinales de tres torneos, Montecarlo, Barcelona y Madrid.