Kyrie Irving se reuniría con Los Ángeles Lakers este verano

Kyrie Irving, una de las máxmias figuras de la NBA en la actualidad, tendría lista una entrevista con la directiva de Los Ángeles Lakers para negociar un posible traspaso de los Celtics.

Según informa Stephen Smith, reconocido periodista estadounidense: "Kyrie va a conceder una entrevista a los Lakers. No significa que le tengan fichado, pero van a tener una oportunidad de convencerle para que se vaya a Los Ángeles".

Esto podría significar la reunión con LeBron James, con quien compartió equipo en Cleveland Cavaliers y consiguieron un título de la NBA tras vencer a los Golden State Warriors en 2016.

Could Kyrie Irving opt to join LeBron and the Lakers?



Stephen A. Smith has heard that Irving will grant the Lakers a free agent interview this offseason.



More on what that might mean for the Celtics here https://t.co/4Y7KrGvQpv pic.twitter.com/S7JoWOpEly

— NBC Sports Boston (@NBCSBoston) 9 de abril de 2019