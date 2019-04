Encuentran muerto en su habitación a golfista

Arie Arawan, uno de los jugadores "más prometedores del golf", fue encontrato muerto en su habitación de hotel en la isla china de Hainan, mientras disputaba un torneo.

Según información de Daily Mail, el deportista falleció por causas naturales y fue encontrado en su cuarto. A lo largo del día, se espera que se haga público el informe forense.

"La gira asiática está profundamente triste por el repentino fallecimiento de Arie Irawan, uno de los talentos más prometedores de Malasia y de la región. Nuestros pensamientos y oraciones van a la familia de Arie durante este difícil período", escribió la página del tour asiático de golf.

The Asian Tour is deeply saddened to learn of the sudden passing of Arie Irawan, who was one of Malaysia’s and the region’s most promising talents.



Our thoughts and prayers go out to the family of Arie during this difficult period. pic.twitter.com/bawVbJlL9g

