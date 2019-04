Los posibles rivales de 'The Undetaker' para Wrestlemania 35

La leyenda de la WWE, 'The Undertaker', haría su regreso en a la lucha en Wrestlemania 35, evento que se va a realizar el próximo 7 de abril en el MetLife Stadium.

Según informa Marca, el luchador se está preparando para su regreso. Además, el medio publicó los posibles rivales del 'Deadman': Elias Samson o Sting, leyenda de la WCW.

El nombre más llamativo es 'El Escorpión', debido a la leyenda que representa. En una entrevista, mencionó que podría salir del retiro sólo si le dan un combate contra el 'Undertaker'.

Sting has pulled out of WrestleCon (or at least a particular date) due to WWE scheduling.



WWE recently posted this on their Instagram!



Could we see Undertaker vs Sting at WrestleMania? pic.twitter.com/MjYi6yJS2o

— WRESTLE WRAP UP (@WrestleWrapUp) 29 de marzo de 2019