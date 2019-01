Serena Williams elimina a número uno del mundo

Serena Williams, en busca de una histórica 24ª corona en Grand Slam, se clasificó para cuartos del Abierto de Australia este lunes al derrotar a la número 1 mundial Simona Halep (6-0, 4-6 y 6-4), mientras que Garbiñe Muguruza (N.18) cayó eliminada.

"Soy una gran luchadora, nunca me doy por vencida. Fue un partido intenso, con increíbles puntos, pero me gusta jugar al tenis y estar ahí fuera, me gusta esta cancha, es genial volver aquí", dijo Serena al finalizar.

Si logra ganar el primer grande del año, la pequeña de las hermanas Williams igualará el récord de trofeos del Gran Slam que tiene la australiana Margaret Court. Jugará ante la checa Karolina Pliskova, octava mundial y que batió a Muguruza (6-3 y 6-1), por una plaza en semifinales.

La japonesa Naomi Osaka (N.4) y la ucraniana Elina Svitolina (N.7) también lograron en esta jornada su pase a los cuartos de final en Melbourne, donde se disputarán una plaza en semifinales.

Osaka, vencedora del último US Open, venció a la letona Anastasija Sevastova (N.12) en tres sets (4-6, 6-3, 6-4).

La japonesa, de 21 años, se impuso tras 1h45 de partido y por primera vez pasó de octavos de final en un Abierto de Australia.

"Nunca me rendí, ella estaba jugando realmente bien y yo no estaba muy segura de qué hacer en un momento dado, pero simplemente intenté mantenerme ahí", dijo Osaka.