Luchadora de UFC golpea a hombre que trató de robarle

Polyana Viana, luchadora de la UFC, le propinó una paliza a un hombre que intentó robarle su celular en Río de Janeiro.

“Le di dos puñetazos y una patada. Entonces cayó y le hice un Mata León. Ahí lo retuve y le dije que íbamos a esperar a la policía”, dijo la peleadora para MMA Junkie.

Así quedó el rostró del ladrón tras el evento:

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt

— Dana White (@danawhite) 7 de enero de 2019