Carlos Góngora retiene su título mundial de boxeo

El boxeador ecuatoriano, Carlos Góngora revuto su campeonato mundial de los súper medianos de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), luego de derrotar al estadounidense Christopher Pearosn en su primera defensa como vigente monarca.

El duelo se realizó este sábado 17 de abril en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Hollywood, en Florida, Estados Unidos.

Góngora pudo definir el combate en el octavo asalto cuando envió a su rival a la lona, el 'tricolor' de 31 años y 168 libras, dominó el cuadrilátero en todo momento, siento protagonista con golpes al cuerpo para desgastar y táctico para limitar las arremetidas de su contrario.

Pearson tuvo una estrategia muy conservadora. Corrió más que pegó. Su táctica fue dejar que se desgaste en rival mientras corría de sus golpes. Sin embargo, en el séptimo asalto su ojo derecho ya estaba casi cerrado por los golpes recibido.

De esta forma, Ecuador sostiene a su único campeón mundial en la disciplina de boxeo, con 20 peleas invicto, cosechando 15 nocauts.

Carlos Gongora ends it with an 8th round KO pic.twitter.com/u22vnfsdnB

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 17, 2021