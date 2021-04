El piloto estadounidense de origen ecuatoriano Juan Manuel Correa inició oficialmente su vuelta a la competición al tomar parte este fin de semana en las primeras pruebas oficiales del Campeonato FIA F3, que disputará esta temporada como paso intermedio para su regreso a la Fórmula 2 la temporada que viene.

Tras más de 20 operaciones en sus piernas, en febrero pasado se subió por primera vez a un monoplaza, también en el circuito Paul Ricard, y ahora ha comenzado su andadura en esta temporada de forma oficial.

“Han sido unos días con muchas sensaciones. Es volver a sentirte piloto de verdad. Aunque estuve probando y he trabajado en el simulador, estar en unas pruebas oficiales con los otros 29 pilotos que serán mis rivales este año, en una de las categorías más competida del automovilismo mundial, es distinto a todo", explica el piloto.

"Una rutina para la que llevo preparándome desde hace un año, por la que he sufrido mucho, pero que ha valido la pena. Las sensaciones han sido únicas, los saludos de mucha gente, jefes de equipo, pilotos, con los que nunca he competido, pero que me han transmitido su fuerza. Muchas sensaciones en una pista en la que he participado tanto en F3 como en F2. Una satisfacción enorme por poder estar aquí, fruto de mucho esfuerzo y mucho trabajo, de mucho sacrificio y de muchos dolores, pero todo vale la pena. Sé que el camino es largo, pero en estas pruebas he comenzado de nuevo mi andadura como piloto”, comenta Correa, que ha terminado el último día de test con el 18º tiempo combinando los dos días (1.19.189 a 0.587 del mejor tiempo de los dos días, que consiguió el brasileño Caio Collet).

“Ahora, cuando vuelva a Barcelona, tengo que volver al trabajo duro con los doctores del equipo. Todo el trabajo sordo y oscuro que hemos hecho en el gimnasio, en la piscina en las máquinas, bajo la atenta mirada de los mejores expertos ha tenido su reflejo en esos dos días en los que me he sentido muy bien y ahora a prepararnos duro para las próximas pruebas que serán este mismo mes de abril en el circuito de Montmeló, los días 21 y 22”, agrega.

“Han pasado 581 días desde que me subí oficialmente en un monoplaza hasta el sábado día 3 son 1 año, 7 meses, y 1 día, entre medias ha habido cuatro días de pruebas con un coche antiguo, y sentirme con fuerza, ganas, moral y sobre todo capacidad para luchar por el título en F3 es lo más grande que me ha pasado", afirma.

"Me voy muy satisfecho y con muchas más ganas de seguir preparándome para alcanzar mi objetivo. Sin duda estar en la F1 y poder dedicarle a Anthoine unas buenas actuaciones, y quien sabe si un podio o una victoria, sería como un triunfo conjunto por el cual voy a luchar hasta la extenuación. Llevó el recuerdo de Anthoine en el casco y quiero llevarlo a lo más alto”, termina Juan Manuel, que desde este lunes está en Barcelona siguiendo con su recuperación.

La última vez que Correa estuvo al volante en una pista de carreras fue el 31 de agosto de 2019, cuando se alineó en la parrilla con el equipo Charouz en Spa-Francorchamps para la carrera principal del Campeonato de Fórmula 2.

Fue en la segunda vuelta cuando se vio envuelto en un violento accidente que se cobró la vida del francés Anthoine Hubert. Correa también resultó gravemente herido. Pasó dos semanas en coma y sufrió graves lesiones en los pulmones, la columna vertebral y las piernas.

Una vez estuvo fuera de peligro se sometió a una serie de operaciones y luego comenzó un intenso programa de rehabilitación en Estados Unidos, mientras se centraba en volver a competir algún día.