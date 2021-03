El histórico jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Norberto Araujo, habló en Área Deportiva FM sobre la situación actual del club y sobre el invicto en Casa Blanca.

"Yo prefiero ganar un campeonato antes que perder el invicto, son estadísticas y depende de cada uno ver si se perdió o no el invicto, en la cancha no se lo ha perdido, Barcelona es un rival muy difícil", comentó el exjugador.

"Duele, nos pasó con Emelec que nos dio la vuelta en Casa Blanca también, yo ya no lo veo como hincha, sino como DT, para mí perder es perder, así sea en cancha o en penales", agregó.

También, el argentino reveló que no le gusta el estilo de juego del conjunto 'albo' bajo el mando de Pablo Repetto. "No me gusta para nada cómo juega Liga. "Yo soy partidario del buen fútbol, Repetto creo que no va a cambiar su forma de jugar, Liga no tiene una identidad de juego y depende de individualidades y eso es complicado", afirmó.