El entrenador del Santos Laguna de México, Guillermo Almada, habló en una entrevista para Área Deportiva sobre el duelo entre Liga de Quito y Barcelona Sporting Club de este fin de semana.

"Es uno de los clásicos del fútbol ecuatoriano por los títulos, hinchada que poseen, se lo vive intensamente", mencionó el entrenador uruguayo.

Al respecto del invicto en Casa Blanca, aseguró que "siempre se hablaba del invicto de Liga en Casa Blanca, no quiero polémica, pero Barcelona dio una vuelta allí; es un partido muyimportante".

También, el estratega manifestó que estaría abierto a dirigit al conjunto 'albo' si se llega a presentar la oportunidad. "Si Barcelona está con entrenandor y Liga me llama, no me cerraría a la posibilidad", afirmó.