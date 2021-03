El dirigente de Liga de Quito Esteban Paz aseguró que los 'albos' no perdieron el duelo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado ante Barcelona en la final del año pasado, y se refirió al compromiso de este sábado justamente ante los 'toreros'.

"Que lindo partido para jugarlo, para ganarlo. Que lindo partido para poder demostrar nuestra verdadera capacidad, para poder enchufarse con el fútbol que practicamos y queremos. Me parece un fantástico partido para poder jugar", afirmó Paz en entrevista con radio Machdeportes.

Además, Paz aseguró que el puesto de Pablo Repetto no está en juego en este compromiso ya que el club 'blanco' contrató un entrenador para un proyecto y no por un solo partido. También afirmó que Liga no perdió la final.

"No perdimos la final, perdimos por penales que es distinto a perder el partido", aclaró.

Paz enfatizó en que un cambio de cuerpo técnico no está entre las opciones pase lo que pase ante los 'amarillos' este sábado. El duelo será a las 18:30.