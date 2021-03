Ramon Calliste era una promesa del fútbol galés, ganó la FA Cup juvenil con el Manchester United, entrenó con Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, entre otros. Incluso llegó a ser denominado como el 'nuevo Ryan Giggs', pero una lesión grave lo alejó de los campos a los 24 años.

A esa edad tuvo que buscar cómo lograr el objetivo que se había trazado.

"Cuando me di cuenta de que el fútbol no me iba a dar la vida que deseaba, traté de preparar algo más y moverme rápido", dijo Calliste en entrevista con diario The Sun.

"Empecé a involucrarme en la relojería a través de los contactos que tenía en el mundo del fútbol. Una vez que vi que podía convertirse en un negocio viable, creé Global Watches en 2013 y se ha convertido en una empresa realmente fuerte que ahora está facturando millones", agregó.

Esta compañía le genera 5 millones de dólares al año y ahora agradece lo que tiene a pesar de que no logró triunfar en el fútbol.

"Al final, el fútbol simplemente no era para mí. Con toda la habilidad que tenía, simplemente no era mi destino. No habría conocido a mi esposa, no habría conocido a mis hijos porque no habría venido a Londres en el momento en que lo hice. Solo eso es lo más importante para mí", sentenció.