El entrenador de Liga de Quito Pablo Repetto resaltó su período en el cuadro 'albo' y recordó todo lo que ha logrado desde que llegó al conjunto quiteño.

"No es soberbia, pero conmigo como entrenador lo único que Liga ha hecho es llegar a las finales y ganar muchas de ellas", afirmó en entrevista con radio La Red.

"De ninguna manera pensé en irme (de Liga de Quito), me quedo con más ganas que nunca. Cómo voy a pensar en dejar algo que lo construimos con dirigentes, jugadores e hinchas porque fallamos en la definición por penales", agregó.

Además, el técnico uruguayo aclaró que el equipo sí practicó penales previo a la final ante Barcelona y que los pateadores se eligieron de acuerdo al análisis que se hizo de lo hecho en la semana.

Repetto también argumentó que para él no es un fracaso perder una final ya que lo importante es que Liga está peleando por el torneo.

"Lo sería (fracaso) si Liga no jugara una final o si no hiciera un buen papel en Libertadores. Liga no fue campeón y no se logró el objetivo, lo cual no significa que fue un fracaso", explicó.

El adiestrador llegó al conjunto quiteño en 2017 y desde ahí jugó 5 finales y ganó 3 (Campeonato 2018, Copa Ecuador 2019 y Supercopa Ecuador 2020). Perdió el duelo definitpo por la Ligapro 2019 (ante Delfín) y 2020 (ante Barcelona).