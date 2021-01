Mastriani: "Claro que me gustaría jugar en Barcelona"

Gonzalo Mastriani, goleador de Guayaquil City, habló con ESTADIO sobre su actualidad en el fútbol ecuatoriano y los rumores que lo colocan como opción para Barcelona Sporting Club.

"Me pone muy contento. Se nota que el trabajo que uno está haciendo es bueno", mencionó el uruguayo al respecto de los comentarios que lo vinculan con el conjunto 'amarillo'.

El delantero de 27 años, afirmó que le gustaría vestir la camiseta del campeón 2020: "Claro que me gustaría jugar en Barcelona. Creo que no hay jugador que no quisiera estar en Barcelona, es un club muy importante en Ecuador".

Mastriani agregó que "el deseo de uno también depende de la gente de Guayaquil City". Su contrato con los 'ciudadanos' es hasta el 2022.

Si le ha llegado una oferta formal de BSC, comentó que: "Formalmente no tengo una propuesta. También con otros clubes se está manejando,pero tampoco hay formalmente nada hasta el día de hoy".