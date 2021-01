Janner Corozo confirma interés de LDU y Emelec

Una de las figuras ecuatorianas que dejó el 2020 fue Janner Corozo, extremo del Delfín de Manta que destacó en la Liga Pro y la Copa Libertadores de América. Su gran desempeño, despertó el interés de grandes equipos del país y en el extranjero.

En una entrevista exclusiva con ESTADIO, el futbolista reveló: "Lo que me ha informado mi empresario es que Emelec y Liga están ahí, vamos a ver qué pasa. También hay la posibilidad que salga del país. No me ha dicho equipos, pero me dijo que en la liga mexicana hay interesados".

Este año en Liga Pro, jugó un total de 25 partidos y anotó 5 goles. En la Copa Libertadores, disputó 8 encuentros y anotó un gol.