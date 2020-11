Esteban Paz, directivo de LDUQ, respondió a Aquiles Álvarez, vicepresidente de BSC, quien descargó en Twitter un comentario sobre la expulsión de Bryan Carabalí de Emelec, en el triunfo de los azules sobre los albos en Quito.

"No vamos a entrar en un análisis sobre el enorme historial que Liga tiene de transparencia y de valores. No le voy a permitir a nadie que intente mancharla abriendo la bocota o diciendo cualquier cosa por Twitter", empezó hablando el directivo 'blanco' para radio La Red.

"Es el mismo dirigente que llamó a pedir disculpas para que no sigamos el proceso de sanción por su entrenador, el mismo que buscó sancionar a Repetto y que hoy tiene una retórica mucho más agresiva. Hay una definición muy grande para quien actúa así: Hipocresía", profundizó.

Así mismo, comentó que existen presiones de dirigentes de Guayaquil en la Comisión de Arbitraje: "Manzur nos contó su desesperación de estar al frente de la comisión de arbitraje y no saber cómo lidiar con las presiones de ciertos dirigentes, especialmente de Guayaquil. ‘Lo peor de todo es que son mis amigos los que me llaman a presionar para que ponga a un árbitro o que no le pite tal’, nos decía Manzur; y uno de los que llamaba a presionar es el mismo personaje hipócrita que trata de menospreciar al fútbol ecuatoriano y de ensuciarlo".

"Somos tan pendejos que supuestamente hemos pagado el árbitro del partido contra Emelec y terminamos perdiéndolo. Que de paso, muy bien ganado por parte de Emelec, con una expulsión injusta de su jugador y muy justa del nuestro. Somos unos serranos bobos, pagamos al árbitro para perder. Este señor es un payaso", finalizó Paz.