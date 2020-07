Tamara Salazar: "No he parado, sigo entrenando"

La doble medallista mundial de levantamiento de pesas Tamara Salazar continúa su preparación desde su comunidad Pusir Grande, en la provincia del Carchi, una zona que no ha sido tan golpeada por el COVID-19.

Antes de que iniciara la cuarentena, Tamara se encontraba junto al equipo de levantamiento de pesas en un concentrado en Cali-Colombia, enfocados en la última fase de clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“De enero a febrero estuvimos en dos bases de entrenamiento en Guayaquil y Cali. Durante esta cuarentena, en la que ya estamos tres meses, no estoy al 100% pero si estoy entrenando de lunes a sábado, todos los días una sola jornada, para mantenerme en forma”, comentó Tamara.

Luego de retornar de Colombia cerca del cierre de fronteras, la abanderada del Team Ecuador en los Juegos Panamericanos Lima 2019 asegura que solo paró tres semanas, e inmediatamente volvió a los entrenamientos en casa, donde acondicionó un espacio con los implementos necesarios, ya que vive cerca del gimnasio de su comunidad.

Se encuentra entre un 70 u 80% en su performance, dice, sin embargo, no se desespera pues al momento los eventos continúan cancelados. “No sabemos cuándo, haya una competencia, tal vez en este año ya no haya nada, pero sí estoy entrenando todos los días y me estoy manteniendo en forma”.

Y es que Tamara venía enfocada 100% en clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos. Sus medallas de plata y bronce en los campeonatos mundiales de 2018 y 2019 la mantienen en una buena posición del ranking en la división 87 kg.

“La clasificación es por puntos, se vino dando desde el Campeonato Mundial de Ashgabat del 2018, la puntuación se da por participar en eventos oros, plata y bronce. Hasta enero de este año yo estaba cuarta a nivel mundial, que era una muy buena ubicación. Nos hacían falta dos competencias, el Open en Cali y el Campeonato Panamericano que se iba a desarrollar en abril en República Dominicana, los dos últimos requisitos para llegar a Juegos Olímpicos”.

La preparación estaba encaminada en lograr el boleto a Tokio y ya en el evento alcanzar una buena posición. “Desde el año pasado no he parado, si los Juegos Olímpicos se daban este mes yo iba a llegar muy bien porque iniciando el año estaba al 100%, trabajando con los kilos que finalice en Juegos Panamericanos de Lima, que fue mi mejor marca en 2019. Si yo en febrero estaba entrenando con lo máximo de competencia, que son 110 kg de arranque y 145 de envión, creo que de febrero para acá iba a estar mejor”, reconoció.

Tal vez la cuarentena no le vino bien, pero la halterista de 22 años agradece gozar de buena salud al igual que su familia, y espera porque su sueño se pueda cumplir en 2021.

“Las expectativas siguen, ese es el sueño llegar a Tokio, con la bendición de Dios, si Dios lo permite y se dan los JJ.OO. en 2021. El objetivo sigue, por eso no he parado sigo entrenando para que se haga realidad mi sueño de llegar a mis primeros Juegos Olímpicos…”.

Ecuador tiene previsto participar entre el 18 y 19 de julio en la I Copa Panamericana Online que organizan la Federación Panamericana y la Internacional de Levantamiento de Pesas (IWF). El evento invitacional pretende reunir a halteristas de América y todo el mundo, quienes podrán participar desde sus hogares, gimnasios, terrazas o espacios en donde esté permitido realizar la disciplina. El objetivo es proporcionar una oportunidad de competencia segura para los atletas, entrenando desde casa.