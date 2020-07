Liga Pro: Protocolo y mercado de fichajes

ESTADIO pudo conversar en exclusiva con el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, sobre la situación del fútbol ecuatoriano, tanto en la reactivación con su protocolo a la espera de una respuesta del COE Nacional, y además el tema del mercado de fichajes del balompié, donde paradójicamente, mientras unos clubes fichan, varios futbolistas denuncian problemas en sus pagos.

Aquí la entrevista:

Protocolo de competencias a COE Nacional

Nosotros concluimos el protocolo de competencias para enviarla al COE Nacional, estamos esperando que se analice, y entregue las fechas para reactivar el torneo, propusimos el 17 de julio, ya que cumplimos con nuestra 'mini pretemporada'.

¿Tienen plan B para la fecha de reactivación de Liga Pro?

No tenemos plan B, propusimos una fecha, ya el resto queda en manos del COE Nacional.

FEF presentó hace dos semanas su protocolo, y ya fue aprobado su reactivación, ¿considera que se demoró Liga Pro en presentación de protocolos?

No creo que nos hemos demorado, ya que nuestra fecha es mucho después (17 de julio).

¿Descartan la presencia de público en los estadios?

Ninguna idea es descartable, hay que analizarla, pero al final del día, dependerá de las autoridades, nosotros queremos estadios llenos, pero eso significaría que la crisis esté superada.

¿Qué va a pasar con la prensa si reactivan la Liga Pro?

Hemos conversado con la prensa, para tener un protocolo interno con los medios, para tener los requisitos mínimos, pruebas rápidas, pero hoy estamos pendientes de que se reactive la industria y luego aquellos detalles.

¿La Liga Pro está al tanto del mercado de fichajes y sus inversiones, a pesar de existir problemas económicos entre clubes y jugadores?

El mercado de fichajes en esta época es muy bajo, no se ha movido mucho. Pero como Liga Pro estamos atentos, pero no nos dejamos llevar por titulares de prensa, pero capaz a los periodistas se les pasó un futbolista, y en la Liga Pro no se puede inscribir, o al revés, tal vez un club sí puede inscribirlo. Todo esto es matemáticas, si caben los futbolistas en los presupuestos de los clubes, se inscribirán, y si no, pues no se dará, ya ha pasado, a veces empieza las fechas con 12 a 14 jugadores.

¿Qué pasa con LDUP, donde el propio presidente Roberto Rodríguez reconoce problemas económicos y que no ha llegado a un acuerdo con su plantel?

Es información es interna, se maneja de manera privada... al final todo es numérico, si mañana los clubes se presentan con un contrato, y si tienen espacio en su presupuesto lo encajamos, pero si no tienen, pues no se inscriben.

AFE denuncia falta de pagos a jugadores, entre ellos D. Cuenca, que no ha entrenado y ha tenido un recorte salarial de hasta 70%, ¿están atentos como Liga Pro a eso?

Estamos atentos, pero ustedes han visto que se han cerrado restaurantes y varias industrias, el fútbol no es ajeno a los problemas económicos, no podemos decir que no hay problemas y tenemos dinero, los hay, hay más problemas que antes, pero hay que resolverlos.

La idea es salir adelante, conversamos con AFE, con los clubes, tratamos de hacer entender a los futbolistas, que no maten a la industria, ya que sin industria no hay trabajo, estamos tratando de estar a sintonía con todas las partes.

¿Está en crisis el fútbol ecuatorianos?

Sí, como todos en el país.

¿Cuál es el plan desde Liga Pro para 'remontar' la crisis?

Es difícil, nosotros tenemos que preocuparnos en el tema de ahorro, para que nos ayude a soportar la crisis. Hay clubes que quieren el PPV, eso ya será un tema con Gol TV.

¿Es posible que un club no participe por falta de presupuestos?

Esperemos que no pase, no entiendo cuando critican, de que Liga Pro saca a clubes o está siendo estricto con ellos, pero eso buscabamos, sino volvamos al antes, donde decían que todo estaba bien, todos endeudados, y nadie les decía nada, ahora si habrán clubes que les tocará salir, es porque el mismo filtro o el sistema los va a sacar, tenemos un sistema exahustivo, toma tiempo, pero no podíamos sacar a los clubes con una escoba, hay que ayudar.