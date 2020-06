Rodrigo Aguirre confirmó que seguirá en Liga de Quito

Rodrigo Aguirre, delantero de Liga Deportiva Universitaria de Quito, habló sobre los rumores de salida que hay en las redes sociales.

"La gente, la hinchada me hacía llegar su preocupación. La verdad que en todo momento lo que yo supe, porque estuve muy activo en las redes sociales durante la cuarentena, yo no sabía (sobre el tema), me lo hacía llegar la gente. En ningún momento tuve contacto nadie; sí hablé con Esteban (Paz) pero en ningún momento fue por algo sobre mi salida", dijo en una rueda de prensa virtual.

Hace varias semanas, se especula que el centrodelantero y el defensor, Franklin Guerra, podrían dejar el equipo capitalino si la situación económica lo hacía necesario.