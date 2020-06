Copa Ecuador no volverá hasta reactivación de Liga Pro

ESTADIO pudo entrevistar a William Poveda, director de competencias FEF, sobre la aprobación del COE Nacional, sobre la reactivación de sus competiciones, entre ellas Súper Liga Femenina y Segunda Categoría.

¿Cómo fue el proceso de aceptación del protocolo por el COE Nacional?

Es un proceso que lleva un par de meses, iniciamos en el mes de abril con la propuesta del primer protocolo, que fue inicialmente aceptado por el COE Nacional, ante

los nuevos conocimientos de la enfermedad, se fue puliendo el protocolo, además consideramos la realidad de los clubes de Segunda Categoría y de la Súper Liga Femenina, es distinto a los clubes de primera (Liga Pro), pudimos adaptar el protocolo para que sea aplicable para nuestros equipos y así enviar al COE con esta segunda revisión.

La semana pasada enviamos el protocolo, con fecha de inicios de entrenamientos y luego de competición, formalmente nos respondieron el pasado lunes autorizándonos para jugar.

¿En qué hicieron énfasis a la hora de elaborar el protocolo?

Lo importante es tener claro de que la adecuación, no fue realizada con el objetivo para tener un ahorro financiero, sino para adecuarla a la realidad de un torneo que se desarrolla en 22 provincias, y que no se compara con los de primera (Liga Pro), además tenemos un volumen más amplio (125 clubes), ante esto, es complicado, pero trabajamos con las asociaciones provinciales de fútbol, para estar en sinergia, y poder asegurar que se cumpla el protocolo. Luego fuimos variando, debido a lo que ya sabamos con los guantes y las cabinas de desinfección, que no son efectivos.

Incluyendo la oportunidad de usar transporte público. Finalmente, considerando el número de clubes, como FEF, tenemos que garantizar que los clubes tengan acceso a las pruebas que van a permitir finalmente, para jugar o seguir un proceso de aislamiento.

¿Cómo van a acceder, de dónde nace el presupuesto?

La FEF, realizó un proceso de análisis de proveedores, en base a las políticas de compras, inicialmente, se pasó por un proceso de sertificación médica, realizada por el doctor Tyrone Flores, presidente de la Comisión Médica de la FEF, evaluando cada una de las ofertas, pero al final nos decidimos por la eficiencia del resultado, esto se priorizó, además del soporte post venta, y facilidad de aplicación.

En la fase de entrenamiento, estamos aportando 28 pruebas por sesión a cada club. En la fase de entrenamientos cada club tendrá dos testeos, uno 72 horas antes. 3500 pruebas durante esta fase de entrenamiento será aplicada entre los 125 clubes. Son las asociaciones, quienes tienen el deber de aplicar las pruebas, y luego informar a la FEF de aquello.

¿Cómo asegurar que se llevará al 100% el protocolo?

Cuando se socializó el marco normativo, eramos 200 previamente, pero se redujo debido a que hubo muchos clubes que no estaban en condiciones de poder cumplir con el protocolo, podían optar no competir esta temporada, sin ningun tipo de sanción. Es por eso que se redujo casi un 40%. Primero fue la predisposición de los clubes, y luego el trabajo de la FEF, en la que desarrollamos herramientas teconológicas, en donde el club haga informes diarios, sobre la temperatura, distanciamiento, mascarillas, y demás.

Al final esto la FEF no tiene el fin de auditar, esto va más allá de lo deportivo, está de por medio la salud, y por ello el COE hace énfasis en eso.

¿Se jugará la Copa Ecuador en el 2020?

La Copa Ecuador actualmente es temprano hablar de la continuidad del certamen en esta edición. Esto debido a que los clubes de Liga Pro, deben tener la información

precisa y una vez que tengan la fecha clara de cuando la Liga Pro se reactive, también definirán su calendario, y en base a eso la FEF podrá determinar, las fechas disponibles para ejecutar la Copa Ecuador. Como no hay un retorno definido en Liga Pro, para la FEF le es imposible tomar una decisión del retorno de Copa Ecuador.

Si hay el espacio en calendario Liga Pro, se jugará la Copa Ecuador, así sea un formato de dos etapas (2020-2021), pues se lo estudiará finalmente.

¿Descartan problemas con Liga Pro?

Tenemos una relación muy cercana con Liga Pro desde lo administrativo.

¿El COE les recomendó la fecha de reinicio en agosto o fue la propia FEF?

Siempre propusimos (FEF) el reinicio de nuestros torneos en el mes de agosto, esto no quiere decir, que si la situación cambia en el país, podría haber un atraso, pero serán las autoridades del COE quienes nos hagan saber en nuestro plan piloto.