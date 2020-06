ESTADIO pudo conversar en exclusiva con el Secretario del COE Nacional, Rommel Salazar, quien aclaró ciertas aristas en base a la reactivación de la Liga Pro EC y su comparación con la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) que ya fue aprobado su protocolo.

¿De qué manera se enteraron de la situación de Liga Pro sobre su reinicio para el 17 de julio?

No nos ha llegado ninguna solicitud desde Liga Pro, nosotros lo único que hicimos fue responder a los comentarios que se hizo de Liga Pro en medios de comunicación, sobre que el campeonato iniciaría el 17 de julio. Nos pronunciamos, para evitar confusión en la ciudadanía. Tengo entendido que la prensa recopiló todas las informaciones de la junta de presidente Liga Pro, fuimos enfáticos, que no hemos aprobado nada, ya que no hemos podido analizar.

¿Por qué no corroboraron la información, directamente con la Liga Pro?

Tenemos las puertas abiertas para recibirlos, damos líneas generales, de manera técnica y científica a los que se acerquen. Las instituciones que nos enviaron sus protocolos, nosotros hemos respondido, entre esos el de la FEF, sobre reinicio de entrenamientos en Segunda Categoría y Súper Liga femenina, y una posible fecha para jugar que sería el 8 de agosto. Pero todo esto es un proceso, en conjunto, de sentarse a analizar, la situación, descartar y confirmar, eso hizo la FEF. Cuando la Liga Pro nos envíe su protocolo, lo analizaremos, y llegaremos a un resultado para plantear fechas exactas.

¿Les ha llegado algún documento de parte de Liga Pro?

No, no nos han llegado nada de Liga Pro, los invito a que nos envíen sus documentos para hablar.

-Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, adelantó a medios, que a pesar del descarte desde la Ministra María Paula Romo, insistirán en el documento que envíen, por la misma fecha 17 de julio, ¿la fecha queda totalmente descartada?

Tenemos que evaluar, no solamente el pedido de Liga Pro, tenemos varias instituciones que están pidiendo su reactivación. Creería que el mes de julio por la situación no se prestan para estos torneos. La FEF envió sus documentos, y llegamos a la conclusión que sería factible para el 8 y 22 de agosto.

¿Habrá presencia de público en los estadios en su reactivación?

Hasta ahora, el COE Nacional no hemos permitido eventos de aglomeración de público, nuestra prioridad es la gente. Puedo adelantar que será sin público.