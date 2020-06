Luis Fernando Saritama, experimentado volante mundialista, y que actualmente milita en el Independiente Juniors, reveló que durante su paso por Barcelona SC, en la temporada 2014-2015, vivió una situación "muy complicada" ya que para él "era increíble" lo mal que se estaba manejando la institución, que para ese entonces, lo comandaba Antonio Noboa.

“Voy a ser muy franco, no demandé al club, no lo hice. Cuando estuve en Barcelona me apenó mucho el ver a un club como se lo estaba manejando. Tenía la experiencia de haber estado en Deportivo Quito, que dentro de todo había mucha deuda, pero nunca vi a una institución tan mal manejada como Barcelona en el país", comentó Saritama en diálogo con el programa Fútbol Bohemio.

Profundizando, Saritama apuntó: "Barcelona me quedó debiendo unos $ 250 000. No demandé por el equipo, pero también porque Cevallos, que era amigo y compañero, entraba a manejar el club. Él me explicó cómo había tomado el equipo, me dijo que la única manera que cobre era demandando y bueno, creo que ahí traté un poco de ayudar a un club".

Para finalizar, la exfigura del Deportivo Quito lamentó que en su paso por el club amarillo "no teníamos opciones en cuanto a la estructura de una institución". "No solo porque estaban atrasados en los sueldos, sino porque en el club no había ni agua. Créanme que nunca lo vi, era increíble, era como estar en una hacienda".