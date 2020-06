Cifuente: "Yo no estoy cobrando nada a Barcelona"

El delantero ecuatoriano, Jhon Jairo Cifuente, habló sobre su corto paso por Barcelona Sporting Club y reveló que el equipo guayaquileño no le debe ningún valor.

”Son cosas que están mal lo que dicen, no estoy cobrando nada a Barcelona, firmé mi finiquito”, mencionó el jugador en una entrevista para la radio Área Deportiva.

El futbolista afirmó que es hincha de Barcelona y que no sabía qué iba a suceder en las elecciones del año pasado cuando firmó su contrato. Cifuente, llegó al conjunto 'amarillo' cuando José Francisco Cevallos todavía era presidente de la institución.

”Quieren hacerme daño, yo no estoy cobrando nada a Barcelona, no me deben ni un centavo”, agregó el centrodelantero sobre la polémica que ha surgido en redes sobre la auditoría del equipo 'amarillo'.

Cifuente firmó su salida con el club el año pasado y esta temporada firmó con Delfín Sporting Club.