Noboa se disculpa tras polémico video

Cristhian Noboa, mendiocampista del Sochi de Rusia, se manifestó en sus redes sociales sobre el polémico video en vivo que realizó donde critica a las autoridades del país y su accionar frente al coronavirus.

"Yo sé que ahora se está hablando mucho del video que hice anoche. Soy como todos ustedes, soy una persona normal, común y corriente. Que soy eufórico, que soy alegre, no tengo pelos en la lengua, me lo ha dicho mucha gente, soy así", mencionó el jugador.

El volante afirmó ser una persona frontal y aceptó que bebió alcohol cuando realizó las polémicas declaraciones. "Ayer sí, me tomé unos tragos, no voy a ocultarlo, decía que era agua. He visto que han dicho que he fumado, por favor, soy un profesional que tengo todo el tiempo el doping. Jamás en la vida", agregó.

"Soy una persona que tiene mucho estrés, ayer empecé jugando con mi novia para quitarme el estrés porque tengo familia en Guayaquil y todos están asustados", finalizó .