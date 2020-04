Vega podría haber sigo contagiado de coronavirus

Leandro Vega, defensa argentino de Emelec, habló para un medio argentino (Clarín), sobre la situación que vive en Guayaquil, ciudad apaleada por el coronavirus. Aquí la nota:

El temor se palpa. Lo sienten Vega y su familia en carne propia, por más que tratan de estar tranquilos. Mucho más después de que se enteraran de que una persona cercana dio positivo. El Covid-19 pudo haber ingresado a su hogar. “Tenemos miedo, sí. Y me da más miedo porque estuve trabajando con un kinesiólogo que venía a casa a ayudarme con la recuperación de mi lesión y ahora está infectado. Hace una semana y media dejó de venir porque empezó con los síntomas y hace tres días le dio positivo el test. Entonces, uno no sabe cuándo puede llegar el virus. Da miedo”, expresó el defensor.

Y para demostrar la gravedad de la situación, agregó: “A los hospitales no se puede ir porque están colapsados y los médicos están a full. A uno de los utileros del club le dio positivo y está en su casa porque hace dos días fue a un hospital y estuvo afuera todo el día sin que lo puedan atender".

El kinesiólogo que atendía a Vega es Luis Zambrano, quien trabaja en Emelec. Y su familia también está infectada. “Él ahora está en su casa porque no hay cama en los hospitales para que puedan internarlo. Hablé hacé dos días con él y me dijo que estaba mejor pero venía de un par de días complicados, le costaba respirar”, relató Vega.

Y siguió: “Estoy asustado porque él venía a casa y no sé si nos trasladó el virus o no. Nosotros por ahora no tenemos síntomas y tratamos de hacer las cosas bien, en cuanto a la higiene, a tomar las vitaminas correspondientes. La única que sale de casa es mi mujer pero de vez en cuando para comprar comida, yo mucho no puedo salir por la lesión y si necesito remedios les pedimos a los médicos del club y te los envían de alguna manera”.