Matías Oyola habló sobre el coronavirus en Ecuador

En la jornada de este jueves, el futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano, de Barcelona Sporting Club (BSC), Matías Oyola, dio declaraciones sobre cómo se vive en nuestro país debido a la pandemia del coronavirus.

Entrevistado por el medio TyC Sports, Oyola supo manifestar:

“En Guayaquil la situación es mucho peor que en el resto del país, ya que en la ciudad se registran el 70% de los casos de la provincia. El sistema de salud está colapsado, la gente va a los centros de salud y la hacen volver a sus casas. Acá hay muchas personas que viven el día a día, que tienen urgencia en salir a trabajar y no pueden respetar el tema de la cuarentena, y ahí se producen los contagios. En un comienzo la gente veía los videos de las redes sociales con lo que estaba pasando en distintos sectores de Guayaquil y seguía como si nada, yendo a los shoppings, supermercados, etc. Después se comenzaron a asustar y tomaron conciencia a la fuerza. Ahora acá está todo restringido, los negocios que están habilitados solo pueden trabajar hasta el mediodía o las 2 de la tarde, y las medidas son muy estrictas. En todos los lugares te hacen poner alcohol en gel antes de entrar, en las colas hay que estar con dos metros de separación y limitan el número de personas que pueden ingresar”, relata el Pony.

La situación de su familia: "Desde el 14 de marzo que estamos encerrados, sin salir siquiera a la vereda, somos muy estrictos con las medidas. Cuando arrancó todo esto nos abastecimos previamente de alimentos para la familia (su señora y sus hijos varones de 4 y 6 años), y si no pedimos delivery, aunque en general el sistema está un poco colapsado. A veces pedís lo mismo en tres lugares distintos y puede que te llegue uno solo.

Por suerte toda mi familia está bien y no tuvo problemas de salud, pero lamentablemente un amigo sufrió el fallecimiento de su tía producto del virus. Y algunos conocidos ecuatorianos también han tenido algunos familiares infectados”.

La preocupación de sus familiares y amigos: “En las últimas horas me empezaron a llegar un montón de mensajes de amigos y conocidos de Argentina que me escribían preocupados por esta situación al ver las noticias de la ciudad, y las imágenes de la gente muriéndose en las calles. Todos nos preguntaban si estábamos bien con todo lo que estaba pasando. Por suerte nosotros no tenemos problemas, pero a veces tratamos de no prender la tele porque un poco te enfermás de ver tantas cosas tristes, te da una paranoia tremenda”.

La solidaridad a través del gremio de futbolistas ecuatorianos: “Hicimos un grupo de whatsapp entre los capitanes de todos los equipos de primera y segunda división a través de la asociación de los futbolistas de Ecuador. Ahí tenemos un número de cuenta donde cada uno puede donar para hacer un fondo común y donarlo a alguna campaña de ayuda contra el virus. Acá la gente es muy solidaria y siempre busca la forma de ayudar de una u otra manera”.