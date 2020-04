Jaime Estrada, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, habló en una entrevista radial, sobre distintos puntos, entre ellos las diferencias internas entre directivos.

“Desde el viernes pasado hemos cambiado el formato de competiciones, suspender gastos innecesarios, modificando cosas para ajustarnos al momento que vivimos. Nos enteramos que una persona del Directorio (Carlos Galarza) había pedido que se suspenda el contrato con el profesor Cruyff, sabiendo su cuantioso valor”, empezó Estrada, en diálogocon radio Huancavilca.

“Lo conversamos digitalmente en Directorio y el presidente confirmó que se iba a realizar una reducción de los ingresos del cuerpo técnico durante este tiempo de emergencia. En cuanto a la Copa América de 2024 (Ecuador se postuló como sede), sólo podemos decir que no podemos proyectarnos de aquí a 4 años y primero debemos ver cómo queda el país tras esta emergencia”, recalcó.

“La administración anterior (liderada por Carlos Villacís) tomó algunos de los recursos del rubro de derechos de TV de las Eliminatorias y debemos sentarnos a conversar porque necesitamos efectivo para seguir trabajando. Es de conocimiento que ServiSky es el dueño de los derechos de TV y se han portado muy bien, por lo que entendemos la posición en la que se encuentran ellos”, precisó Estrada.

"Conozco el plan de acción, pero no estoy de acuerdo en que el Directorio no haya conocido eso antes. Desde el 13 de marzo veíamos que se venía este inconveniente y debíamos plantear decisiones. No entiendo la razón porque se difundió este plan de acción sin hablarlo internamente, sí generó malestar que esto pase. El Directorio hasta el momento no se ha sentado a conversar con el profesor Cruyff y no creo oportuno estar con fuego cruzado entre miembros del mismo”, sentenció Estrada.