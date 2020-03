En la jornada de este miércoles, el entrenador de Barcelona Sporting Club, (BSC), Fabián Bustos, habló en una entrevista con Estadio, en donde tocó varios temas de importancia.

El estratega arrancó contando cómo lleva su día a día debido a la cuarentena por la emergencia sanitaria que se vive en el país debido al coronavirus covid-19. "Ha cambiado mucho, no estamos preparados para esto, juego con mis hijas (Luciana y Fabiana), veo películas, series, partidos de fútbol".

En cuanto a cómo controla el trabajo de los jugadores de BSC, indicó que: "Es difícil, complicado porque no estamos en contacto con ellos. Los vamos monitoreando, conversando por Whatsapp".

Sobre la noticia de que el entrenador de Flamengo, Jorge Jesús, tenía coronavirus (luego fue descartado), Butos manifestó que "algunos se alarmaron... Yo en particular le di la mano luego del partido... Por suerte nos hicimos lo éxamenes y ninguno dio positivo", expresó.

"Hace ya 15 días que regresamos, y nadie ha presentado síntomas, un jugador tuvo gripe, pero no es nada grave, todo está bien", subrayó.

El DT de los amarillos además se animó a contar cómo nació su apodo de 'Toro' Bustos. "Fue cuando jugaba en Argentina para Almirante Brown, el día que debuté un relator partidario del club me puso ese apodo por mi forma de jugar, y además en su relato dijo: "La cuernió en la puerta del área".

En cuanto a qué futbolista le gusta de hoy en día por su forma de juego, con quién se identifica a cuando él estaba en actividad, Bustos no dudó: "De hoy en día me gusta mucho el "Loco" Álvez porque se banca pelear con dos defensores. Siempre le digo que me gusta mucho su juego".

El entrenador también supo decir que no tiene duda de que cuando pasó por Deportivo Quito, fue su mejor época como deportista.

Volviendo al presente, Fabián Bustos expresó lo vivido ante Liga de Quito, en el cotejo que BSC perdió en el estadio Rodrigo Paz Delgado: "Me han dicho tantas cosas en redes sociales, cosas buenas y cosas malas. Vi dos veces el partido en esta semana... El segundo tiempo fue el mejor, me siento orgulloso".

Bustos reveló también lo que le dijo a Christian Alemán, quien fue criticado por fallar un penal: "Le dije que tuviera tranquilidad, tuvo la valentia de agarrar la pelota.. Los indicados eran los ofensivos, pero Jonathan estaba cansado, Damián Díaz había corrido 50 metros. Christian estaba con mucha confianza. Christian lo patea bien, Adrián Gabarinni lo ataja muy bien, eso también hay que reconocer".

Sobre Michael Arroyo, el DT de los amarillos expresó: "Está como para 20-25 minutos. Venía bárbaro, hasta antes de la para, pero con todo esto que pasó se atrasa su recuperación".

El profesor de los toreros también habló sobre la posible llegada de Renato Ibarra: "Es un extraordinario jugador, es convocable a la seleccion mayor. No hemos conversado con la dirigencia, no me han preguntado qué opino, y eso que conversamos a diario con los dirigentes.

Sobre el tema de Jordi Cruyff, el entrenador de la Selección, el DT de Barcelona indicó: "El primer club que vinieron a visitar fuimos nosotros, vino su preparador físico, también Claudio Campos, y vieron todo el entrenamiento nuestro. Me iban preguntando por jugadores, fui dándoles datos de jugadores que me fueron preguntando, y los que eran convocables".

Para cerrar, Bustos se refirió a la evolución, de Javier Burrai, luego de la operación que tuvo: "Lo más preocupante, lograr la alimentación para él. Organizaron todo para él. Seguimos el proceso lógico. Javier era el más preocupante.