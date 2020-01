Arroyo: "No he demandado al equipo"

Michael Arroyo habló en un video de Instagram en su cuenta personal de esta red social, respondiendo preguntas de varios aficionados, entre tantas la de la demanda sobre BSC, su actual club.

'Gambetita' negó el tema, a pesar de que su abogado confirmó el reclamo por $8,5 millones de dólares: "Dejen de molestar con esa deuda, no deben ocho millones. No he demandado al equipo… Yo no he demandado a nadie, están locos".

Cabe recordar que Arroyo tien contrato con Barcelona SC hasta el 2021, y no juega tras dar positivo en un exámen de doping, donde consumió un diurético.