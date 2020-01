El doctor Ramón Barredo, y actual directivo de BSC, habló esta mañana en una entrevista radial, revelando malestar en la interna de los amarillos, debido a diferencias.

”Se están diciendo un montón de cosas que algunas no tienen sentido, por eso he querido hablar para explicar lo que ha ocurrido“, empezó hablando el galeno en declaraciones para radio Caravana.

”Un grupo de socios propuso que yo sea presidente, pero luego de pensarlo mucho, no me sentí capaz de poder afrontar todo, por el tiempo. Ahí es que me dijeron que le digamos a Alfaro Moreno, nos reunimos con él, con Aquiles y otros más“, agregó.

”Supuestamente yo era parte de la comisión deportiva del club y no me han citado a ninguna reunión. No se están respetando las ideas del proyecto que le ofrecimos a los socios que nos eligieron, el grupo de Alejandro (Alfaro Moreno) no nos toma en cuenta para nada“, acotó.

Para finalizar, Barredo apunta: ”Este miércoles hay un directorio y yo voy a estar ahí, no me voy a alejar del club, me eligieron para esto, aspiro que se respete el proyecto presentado“.