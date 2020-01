Banguera revela problemas para salir de BSC

En la jornada de este sábado, el portero ecuatoriano, Máximo Banguera, fue entrevistado por radio La Radio Redonda, en donde reveló tener problemas para salir de Barcelona Sporting Club (BSC).

El guardametas tricolor, supo empezar diciendo que desde la dirigencia de los canarios, le hicieron una propuesta de pago, la cual fue aceptada, pero aún no se ha llegado a nada. "Me hicieron una propuesta, se las acepté, me hicieron una propuesta de pago, se las acepté, me quieren pagar el 10%, se los acepté, pero veo que no tienen intención de llegar a un acuerdo".

A esto, Banguera agregó: "En la última reunión que tuvimos, ya no quieren ese acuerdo, sino que quieren algo menos. Cada vez me cambian las cosas. Siempre les acepto, por eso creo que quieren abusar del amor que le tengo al equipo".

El portero también supo manifestar: "Vamos a intentar una vez más la forma de llegar a un acuerdo. Lo mejor es que ambas partes salgan tranquilas. Estoy dando las facilidades, por eso les aceptamos que ellos nos puedan pagar cuando digan, solo q nos cumplan las fechas que son".

Máxmio siguió, y supo remarcar: "No se qué buscan, espero no sea nada personal. Todas las propuestas que ellos han enviado, las hemos tomado de la mejor manera".

En cuanto al tiempo que llevan en las negociaciones para su salida, Banguera expresó: "Este asunto debió demorarse uno o dos días, pero llevamos un mes con ese tema... Los valores son deudas. Les he aceptado que cancelen la mitad y de esa mitad quieren pagar la mitad (entre risas)".

Por último, Banguera indicó: "Yo tenía una propuesta del Queretaro a mitad de año (2019) y yo dije que me quería ir. El profe y la directiva querian contar conmigo, entonces les propuse renovar. No tenia nada seguro, mi contrato terminaba en diciembre".