Confirman conversaciones del Wolverhampton por Campana

El reconocido medio internacional, Sky Sports, confirmó que el Wolverhampton está en conversaciones para fichar a Leonardo Campana, jugador de Barcelona Sporting Club.

Según la información en su portal web, "si el acuerdo para unirse a Wolves se concreta, se espera que el jugador de 19 años se presente inicialmente para el equipo Sub 23 del club".

Campana, quedó goleador del Sudamericano Sub 20 con Ecuador y disputó el Mundial de Polonia. También, el futbolsita debutó con el equipo 'amarillo' en la LigaPro y consiguió anotar 3 goles.

Wolves are in talks to sign striker Leonardo Campana from Ecuadorian club Barcelona SC.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 2, 2020