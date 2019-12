Kener Arce no sigue más en las filas de Macará

Kenner Arce no sigue más en las filas de Macará, así lo dio a conocer radio 'Stereo Fiesta', esto debido a que el mediocamista ecuatoriano, no llegó a un entendimiento con la dirigencia de Macará, por lo que no seguirá en la institución.

Arce quien fue clave en la oncena titular del conjunto ambateño, estuvo durante varios días negociando su futuro con Macará, pero al final ninguna de las dos partes se puso de acuerdo, y con ello el punto final.

El experimentado jugador ahora buscará un club para el 2020, siendo IDV, uno de los más interesados en ficharlo.