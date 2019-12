Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana 2019, envió un mensaje al Liverpool de Inglaterra, luego de quedar campeón del Mundial de Clubes.

En sus redes sociales, el conjunto ecuatoriano escribió: "Felicitaciones. La primera vez siempre es especial". Los 'reds', superaron por 1-0 al Flamengo en Qatar.

Congratulations the first time is always special @LFC pic.twitter.com/KS6R56OkmJ