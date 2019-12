Pedro Pablo Perlaza firma 4 años con LDUQ

Pedro Pablo Perlaza es nuevo jugador de Liga de Quito, el rápido lateral fue presentado esta tarde en las oficinas del club capitalino, junto a Santiago Jácome, directivo que selló el pase por cuatro años con Perlaza.

"Siempre va a existir la presión al defender un club tan grande como Liga. Quiero conseguir cosas importantes en el club y aportar con mi granito de arena. Espero llegar para aportar al equipo y meterme en la historia de este club. Quiero ganar más títulos en mi carrera”, confesó el lateral esmeraldeño de 28 años.

“La hinchada de LDU siempre ha estado en buenos y malos momentos. Será un lindo reto y llego para aportar con mi granito de arena en el día a día”, complementó una de las figuras del campeonato nacional.

No se da todos los días una oportunidad así. No he hablado aún con el Profe (Pablo) Repetto pero sé que dio el visto bueno y le agradezco por la oportunidad de llegar a Liga. El día en el que me citen (para la pretemporada que iniciaría el 6 de enero), estaré acá puntualmente”, culminó.