Frascarelli asegura que firmó 3 años con Aucas

Ya es una realidad, Damián Frascarelli es nuevo portero de Aucas, club con el que venía negociando hace varias semanas atrás.

El veterano jugador habló en una entrevista radial con 'Área Deportiva', revelando los detalles de su contrato: "Firmé por tres temporadas con Aucas, muy contento por el proyecto deportivo del club".

"Surgió la posibilidad y se llegó a un acuerdo con el cuadro quiteño. Valoro mucho mi paso por Barcelona, siempre soñé cuando llegue al país jugar en un equipo grande", profundizó el cancerbero que tendrá su tercera experiencia nacional, luego de pasar en las filas de Guayaquil City, BSC y ahora Aucas.

Sobre su ahora exclub, BSC, Frascarelli apuntó: "Cuando quedamos eliminados de los plays off fue una mezcla de todo, y Aucas fue superior a nosotros. Quedó plata por pagar, esperamos llegar un acuerdo y qué se hará. No hablaré de montos ni de tiempos, pero sí me deben. Esperamos quedar al día, porque fue plata que se trabajó y se debe“.