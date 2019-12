El futuro de Pedro Quiñónez podría ser la capital ecuatoriana, ya que desde su salida de las filas de Emelec, 'Pedrito' aparece como una opción para sumarse a las filas de El Nacional.

Esta tarde, en una entrevista radial, Quiñónez reconoció la posibilidad de fichar por los 'militares', conjunto en el que tuvo sus primeras oportunidades en el fútbol profesional hace varios años.

“La Dra. Lucía Vallecilla (presidenta de El Nacional) me dio a conocer que me quiere tener en el club, es donde dí mi primeros pasos, que quiero mucho. Si se llega a un acuerdo de ambas partes, encantado. No descarto tampoco ofertas del exterior”, reveló Quiñónez en declaraciones para radio 'La Redonda'.

El Nacional además estaría interesado en contratar al portero de Barcelona SC, Máximo Banguera, jugador que si bien tiene contrato con los guayaquileños, no entraría en los planes del conjunto para el 2020.